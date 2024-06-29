Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россияне в субботу убили жителя Херсонщины, еще 3 ранили

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 22:32
Россияне в субботу убили жителя Херсонщины, еще 3 ранили
Одрадокаменка, скриншот deepstatemap

В результате российских обстрелов в субботу погиб житель Одрадокаменки, ранены жители населенных пунктов Казацкое, Михайловка и Камышаны.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская ОГА в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Сегодня утром оккупанты с беспилотника атаковали жителя Одрадокаменки. 67-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью...

Реклама:

Также вечером враг из артиллерии обстрелял село Казацкое Каховского района. В результате чего пострадала женщина, 76 лет. У нее – минно-взрывная травма, осколочное ранение шеи и легкого. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Около 19:00 россияне FPV-дроном атаковали жилой дом в Михайловке Бериславского района. Пострадавших в результате взрыва нет. Информация о повреждениях устанавливается".

Детали: В то же время Херсонская ОГА сообщила, что в поселке Камышаны российские войска попали по одному из фермерских хозяйств.

ВИДЕО ДНЯ

Под вражеский удар попала 63-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Херсонская область
Россия убила и ранила еще 16 гражданских на Херсонщине
В Херсонской области россияне попали в жилой дом, двое пострадавших
Из-за артиллерийских обстрелов в Херсонской области ранен мужчина
Последние новости
19:50
Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
Все новости...
Реклама:
Реклама: