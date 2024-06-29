Россияне в субботу убили жителя Херсонщины, еще 3 ранили

В результате российских обстрелов в субботу погиб житель Одрадокаменки, ранены жители населенных пунктов Казацкое, Михайловка и Камышаны.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская ОГА в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Сегодня утром оккупанты с беспилотника атаковали жителя Одрадокаменки. 67-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью...

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Также вечером враг из артиллерии обстрелял село Казацкое Каховского района. В результате чего пострадала женщина, 76 лет. У нее – минно-взрывная травма, осколочное ранение шеи и легкого. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Около 19:00 россияне FPV-дроном атаковали жилой дом в Михайловке Бериславского района. Пострадавших в результате взрыва нет. Информация о повреждениях устанавливается".

Детали: В то же время Херсонская ОГА сообщила, что в поселке Камышаны российские войска попали по одному из фермерских хозяйств.

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Под вражеский удар попала 63-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью.