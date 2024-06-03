ППО і дозвіл бити по Росії сукупно дадуть можливість захистити Харків – ISW
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, надання Україні ППО і зняття обмежень бити по цілях на території Росії західною зброєю в сукупності дасть можливість захистити Харків і область.
Джерело: ISW
Деталі: Надання західних систем протиповітряної оборони та зняття обмежень бити наданою Заходом зброєю по військових цілях на території Росії залишаються критично важливими для України, щоб відбити російські удари по місту Харків за допомогою планерних бомб і ракет.
Десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів по військових цілях на території Росії.
Ці політичні зміни дозволять українським військам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії.
Українські офіційні особи повідомили, що українські сили збили кілька російських військових літаків у лютому 2024 року, багато з яких завдавали ударів планерними бомбами в напрямку Авдіївки.
Здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні вказує на те, що українські сили, ймовірно, зможуть повторити ті самі дії за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів планерними бомбами, що запускаються з повітряного простору Росії.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що російські війська не зможуть захопити Харків, якщо українські війська отримають два протиповітряні комплекси Patriot для розгортання в регіоні.
Протягом останніх кількох тижнів російські війська завдавали ударів по місту Харків за допомогою планерних бомб і різних ракетних ударів, хоча дві батареї Patriot на півночі Харківської області матимуть обмежену ефективність у захисті від російських повітряних ударів без можливості вести вогонь по російських літаках у повітряному просторі Росії.
Ключові висновки ISW за 2 червня:
- Зеленський зустрівся з офіційними особами США та Сінгапуру і наголосив на майбутньому Глобальному саміті миру під час Діалогу Шангрі-Ла Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) у Сінгапурі 2 червня.
- Надання західних систем протиповітряної оборони та зняття західних обмежень на здатність України завдавати ударів по військових цілях на російській території зброєю, наданою Заходом, залишаються вирішальними для України, щоб відбити російські удари по Харкову з використанням керованих авіабомб і ракет.
- За повідомленнями, українські польові командири компенсують труднощі з підготовкою, які загострила мобілізація, навчаючи новий особовий склад на передовій.
- Рішення українських польових командирів тренувати новий особовий склад на фронті перед тим, як відправити його в бій, вказує на те, що загальна якість українських військ, ймовірно, залишатиметься вищою, ніж у російських у найближчій і середньостроковій перспективі.
- The New York Times (NYT) опублікувала 2 червня розслідування про примусове переселення та депортацію 46 українських дітей з окупованої території Херсонської області протягом 2022 року.
- Видання The Telegraph повідомило 1 червня у публікації, яку було видалено, що британські чиновники дали розпорядження Національній службі контррозвідки Британії МІ5 переорієнтувати свої контррозвідувальні зусилля на російських, китайських та іранських агентів, які діють у Великій Британії.
- Російський військовий оглядач Олександр Артамонов викликав негативну реакцію з боку пов'язаних з Кремлем російських пропагандистів, заявивши, що українці є "громадянами другого сорту", що суперечить брехливим зусиллям Кремля представити український і російський народи як одну націю.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Вовчанська, Авдіївки, Донецька і Кринок.
- Росія продовжує індоктринувати російських неповнолітніх військово-політичним мисленням, щоб створити умови для довгострокового формування збройних сил.