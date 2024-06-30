Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану

Посольство Саудівської Аравії в Лівані закликало громадян виїхати із Лівану через зростання напруженості між Ізраїлем та Хезболлою.

Джерело: Посольство Саудівської Аравії в Лівані у X

Дослівно: "Посольство Саудівської Аравії в Ліванській Республіці уважно стежить за поточними подіями на півдні Лівану, підтверджуючи свій заклик до всіх громадян дотримуватися заборони на поїздки до Лівану, а також закликає громадян, які там перебувають, негайно залишити територію Лівану".

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