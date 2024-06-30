Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
Неділя, 30 червня 2024, 00:22
Посольство Саудівської Аравії в Лівані закликало громадян виїхати із Лівану через зростання напруженості між Ізраїлем та Хезболлою.
Джерело: Посольство Саудівської Аравії в Лівані у X
Дослівно: "Посольство Саудівської Аравії в Ліванській Республіці уважно стежить за поточними подіями на півдні Лівану, підтверджуючи свій заклик до всіх громадян дотримуватися заборони на поїздки до Лівану, а також закликає громадян, які там перебувають, негайно залишити територію Лівану".
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Передісторія:
- За даними американської розвідки, масштабне протистояння між Ізраїлем і "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Секторі Гази.
- Представництво Ірану в ООН заявило, в разі атаки Ізраїлю на Ліван, "почнеться війна на знищення".
- Пентагон готується до евакуації американців із Лівану через ризик війни.