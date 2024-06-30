Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США Джеймсом О’Браєном та скоординував кроки щодо постачання систем ППО Patriot.
Джерело: Дмитро Кулеба у X
Деталі: На зустрічі він наголосив, що Україна цінує "останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в поставках боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України".
Пряма мова: "Надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot було основною темою нашої розмови. Ми позитивно оцінили досягнутий прогрес і скоординували наступні кроки в цьому напрямку. Ми також обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів".
Ще деталі: За словами Кулеби, на порядку денному також був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та його очікувані результати.
Передісторія:
- Білий дім підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення.
- Раніше низка ЗМІ, зокрема Financial Times, раніше анонсували, що США мають намір зупинити всі відкриті замовлення на ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Patriot до тих пір, поки Україна не матиме достатньої кількості обладнання для захисту від повітряних атак Росії.
- Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.