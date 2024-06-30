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Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба

Алена ИвашкивВоскресенье, 30 июня 2024, 01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
ЗРК Patriot, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном и скоординировал шаги по поставке систем ПВО Patriot.

Источник: Дмитрий Кулеба в X

Детали: На встрече он отметил, что Украина ценит "последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставление Украине приоритета в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины".

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Прямая речь: "Предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot было основной темой нашего разговора. Мы положительно оценили достигнутый прогресс и скоординировали следующие шаги в этом направлении. Мы также обсудили совместные усилия по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов".

Еще детали: По словам Кулебы, на повестке дня также был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне и его ожидаемые результаты.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы.
  • Ранее ряд СМИ, в частности Financial Times, ранее анонсировали, что США намерены остановить все открытые заказы на ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны Patriot до тех пор, пока Украина не будет иметь достаточного количества оборудования для защиты от воздушных атак России.
  • Среди стран, у которых открыты заказы на будущую поставку Patriot, есть Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

Темы: СШАPatriotпомощь УкраинеКулеба Дмитрий
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