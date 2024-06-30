Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном и скоординировал шаги по поставке систем ПВО Patriot.
Источник: Дмитрий Кулеба в X
Детали: На встрече он отметил, что Украина ценит "последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставление Украине приоритета в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины".
Прямая речь: "Предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot было основной темой нашего разговора. Мы положительно оценили достигнутый прогресс и скоординировали следующие шаги в этом направлении. Мы также обсудили совместные усилия по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов".
Еще детали: По словам Кулебы, на повестке дня также был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне и его ожидаемые результаты.
Предыстория:
- Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы.
- Ранее ряд СМИ, в частности Financial Times, ранее анонсировали, что США намерены остановить все открытые заказы на ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны Patriot до тех пор, пока Украина не будет иметь достаточного количества оборудования для защиты от воздушных атак России.
- Среди стран, у которых открыты заказы на будущую поставку Patriot, есть Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.