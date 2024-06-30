Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном и скоординировал шаги по поставке систем ПВО Patriot.

Источник: Дмитрий Кулеба в X

Детали: На встрече он отметил, что Украина ценит "последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставление Украине приоритета в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины".

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Прямая речь: "Предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot было основной темой нашего разговора. Мы положительно оценили достигнутый прогресс и скоординировали следующие шаги в этом направлении. Мы также обсудили совместные усилия по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов".

Еще детали: По словам Кулебы, на повестке дня также был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне и его ожидаемые результаты.

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