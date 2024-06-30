Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
На тимчасово окупованій частині Луганської області так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали "безгосподарним", силовикам та мігрантам з Центральної Азії.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Цього тижня так званий "народний совєт ЛНР" розглядав внесення змін до місцевого "закону" за яким окупаційні адміністрації виявляють та привласнюють житло, що має ознаки "безхазяйного майна".
Житло, яке окупанти визнали "безгосподарним", передаватимуть в першу чергу для службовців відомств "силового блоку, працівникам соціальної сфери, а також громадянам, які втратили житло та стоять на обліку як такі, що потребують житлових приміщень.
Окупанти практикують примусове виселення з населених пунктів що наближені до лінії фронту задля використання цивільних будівель для розміщення військових.
Дослівно: "Російські окупаційні адміністрації виділяють таке житло і для цивільних службовців, яких завозять для роботи в окупаційних органах з РФ. А також такі квартири й будинки за низькими цінами продаються росіянам, що мають намір поселитися на ТОТ України. Кремль постійно стимулює таке переселення, оскільки бажає повністю русифікувати захоплені території".
Ще деталі: Окупанти не визнають документи на право власності, що були оформлені відповідно до українського законодавства та вимагають їх переоформлення відповідно до російських законів. Власники нерухомості повинні спершу отримати російський паспорт, а опісля підтвердити право власності на майно.
Як зазначили у ЦНС, такі вимоги окупантів змушують українських громадян ризикувати власним життям повертаючись на ТОТ задля збереження свого майна.
Водночас у Спротиві нагадали, що такі дії окупантів не мають правових наслідків та рекомендують громадянам України, що проживали на ТОТ, зберігати оригінали документів чи їх завірені копії, або ж відскановані/сфотографовані цифрові копії.
Нагадаємо:
- За даними національного спротиву, росіяни продовжують здійснювати систематичні заходи з мілітаризації підлітків на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Донеччині до "Юнармії" вступило близько сотні українських підлітків.