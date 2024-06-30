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Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам

Олена ІвашківНеділя, 30 червня 2024, 01:54
Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
фото: ЦНС

На тимчасово окупованій частині Луганської області так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали "безгосподарним", силовикам та мігрантам з Центральної Азії.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Цього тижня так званий "народний совєт ЛНР" розглядав внесення змін до місцевого "закону" за яким окупаційні адміністрації виявляють та привласнюють житло, що має ознаки "безхазяйного майна".

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Житло, яке окупанти визнали "безгосподарним", передаватимуть в першу чергу для службовців відомств "силового блоку, працівникам соціальної сфери, а також громадянам, які втратили житло та стоять на обліку як такі, що потребують житлових приміщень. 

Окупанти практикують примусове виселення з населених пунктів що наближені до лінії фронту задля використання цивільних будівель для розміщення військових. 

Дослівно: "Російські окупаційні адміністрації виділяють таке житло і для цивільних службовців, яких завозять для роботи в окупаційних органах з РФ. А також такі квартири й будинки за низькими цінами продаються росіянам, що мають намір поселитися на ТОТ України. Кремль постійно стимулює таке переселення, оскільки бажає повністю русифікувати захоплені території".

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Ще деталі: Окупанти не визнають документи на право власності, що були оформлені відповідно до українського законодавства та вимагають їх переоформлення відповідно до російських законів. Власники нерухомості повинні спершу отримати російський паспорт, а опісля підтвердити право власності на майно.  

Як зазначили у  ЦНС, такі вимоги окупантів змушують українських громадян ризикувати власним життям повертаючись на ТОТ задля збереження свого майна. 

Водночас у Спротиві нагадали, що такі дії окупантів не мають правових наслідків та рекомендують громадянам України, що проживали на ТОТ, зберігати оригінали документів чи їх завірені копії, або ж відскановані/сфотографовані цифрові копії.

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Теми: окупаціянерухомість
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