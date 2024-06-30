Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам

На временно оккупированной части Луганской области так называемая местная власть меняет законодательство, чтобы передавать жилье, которое они признали "бесхозным", силовикам и мигрантам из Центральной Азии.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: На этой неделе так называемый "народный совет ЛНР" рассматривал внесение изменений в местный "закон" по которому оккупационные администрации выявляют и присваивают жилье, имеющее признаки "бесхозного имущества".

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Жилье, которое оккупанты признали "бесхозным", будут передавать в первую очередь для служащих ведомств "силового блока, работникам социальной сферы, а также гражданам, которые потеряли жилье и стоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях.

Оккупанты практикуют принудительное выселение из населенных пунктов, приближенных к линии фронта для использования гражданских зданий для размещения военных.

Дословно: "Российские оккупационные администрации выделяют такое жилье и для гражданских служащих, которых завозят для работы в оккупационных органах из РФ. А также такие квартиры и дома по низким ценам продаются россиянам, которые намерены поселиться на ВОТ Украины. Кремль постоянно стимулирует такое переселение, поскольку желает полностью русифицировать захваченные территории".

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Еще детали: Оккупанты не признают документы на право собственности, которые были оформлены в соответствии с украинским законодательством и требуют их переоформления в соответствии с российскими законами. Владельцы недвижимости должны сначала получить российский паспорт, а после подтвердить право собственности на имущество.

Как отметили в ЦНС, такие требования оккупантов заставляют украинских граждан рисковать собственной жизнью переворачиваясь на ВОТ для сохранения своего имущества.

В то же время в Сопротивлении напомнили, что такие действия оккупантов не имеют правовых последствий и рекомендуют гражданам Украины, проживавшим на ВОТ, хранить оригиналы документов или их заверенные копии, или же отсканированные/фотографированные цифровые копии.

Напомним: