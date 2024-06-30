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В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією

Олена ІвашківНеділя, 30 червня 2024, 02:35
В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією
Протест в Ізраїлі, фото: The times of Israel

В Ізраїлі на антиурядовому мітингу протестувальники влаштували пожежу та сутички з поліцією.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Сотні протестувальників відокремилися від щотижневого антиурядового мітингу в Тель-Авіві, щоб розпочати несанкціоновані акції протесту, які переросли в сутички з поліцією перед штаб-квартирою партії "Лікуд" та офісами профспілки "Гістадрут".

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Протестувальники вимагають від керівництва профспілки підтримати їхній заклик до проведення дострокових виборів.

Також учасники мітингу влаштували пожежу, яку пожежники оперативно загасили.

Поліція розштовхувала протестувальників і вивела кількох з них.

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На відеозаписах іншої сутички видно, як правоохоронці намагаються вивести з протесту депутата Нааму Лазімі з опозиційної Лейбористської партії. Вона розповіла 12-му каналу, що "поліцейські напали" на неї і смикали за волосся, коли вона "намагалася допомогти іншому протестувальнику".

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив 24 червня, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у Секторі Гази добігає кінця, але війна не закінчиться доти, доки ісламістське угрупування не припинить контролюватиме палестинський анклав.

Теми: Ізраїль
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