В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією

В Ізраїлі на антиурядовому мітингу протестувальники влаштували пожежу та сутички з поліцією.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Сотні протестувальників відокремилися від щотижневого антиурядового мітингу в Тель-Авіві, щоб розпочати несанкціоновані акції протесту, які переросли в сутички з поліцією перед штаб-квартирою партії "Лікуд" та офісами профспілки "Гістадрут".

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Протестувальники вимагають від керівництва профспілки підтримати їхній заклик до проведення дострокових виборів.

Також учасники мітингу влаштували пожежу, яку пожежники оперативно загасили.

Поліція розштовхувала протестувальників і вивела кількох з них.

ВІДЕО ДНЯ

שוטרים התנפלו על ח״כ נעמה לזימי, תפסו ודחפו אותה ונתנו לה מכה בפנים לאחר שניסתה לסייע לעצורה. פשוט בושה וחרפה. זו פעם נוספת שבה שוטרי משטרת ישראל משתמשים באלימות נגד חברת הכנסת שמסייעת למוחים נגד האלימות המשטרתית pic.twitter.com/LVn7ecliTg — בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) June 29, 2024

На відеозаписах іншої сутички видно, як правоохоронці намагаються вивести з протесту депутата Нааму Лазімі з опозиційної Лейбористської партії. Вона розповіла 12-му каналу, що "поліцейські напали" на неї і смикали за волосся, коли вона "намагалася допомогти іншому протестувальнику".

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