В Израиле на антиправительственном протесте произошли столкновения с полицией

В Израиле на антиправительственном митинге протестующие устроили пожар и столкновения с полицией.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сотни протестующих отделились от еженедельного антиправительственного митинга в Тель-Авиве, чтобы начать несанкционированные акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией перед штаб-квартирой партии "Ликуд" и офисами профсоюза "Гистадрут".

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Протестующие требуют от руководства профсоюза поддержать их призыв к проведению досрочных выборов.

Также участники митинга устроили пожар, который пожарные оперативно потушили.

Полиция расталкивала протестующих и вывела нескольких из них.

ВИДЕО ДНЯ

שוטרים התנפלו על ח״כ נעמה לזימי, תפסו ודחפו אותה ונתנו לה מכה בפנים לאחר שניסתה לסייע לעצורה. פשוט בושה וחרפה. זו פעם נוספת שבה שוטרי משטרת ישראל משתמשים באלימות נגד חברת הכנסת שמסייעת למוחים נגד האלימות המשטרתית pic.twitter.com/LVn7ecliTg — בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) June 29, 2024

На видеозаписях другой стычки видно, как правоохранители пытаются вывести из протеста депутата Нааму Лазими из оппозиционной Лейбористской партии. Она рассказала 12-му каналу, что "полицейские напали" на нее и дергали за волосы, когда она "пыталась помочь другому протестующему".

Напомним: