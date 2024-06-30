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В Израиле на антиправительственном протесте произошли столкновения с полицией

Алена ИвашкивВоскресенье, 30 июня 2024, 02:35
В Израиле на антиправительственном протесте произошли столкновения с полицией
Протест в Израиле, фото: The times of Israel

В Израиле на антиправительственном митинге протестующие устроили пожар и столкновения с полицией.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сотни протестующих отделились от еженедельного антиправительственного митинга в Тель-Авиве, чтобы начать несанкционированные акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией перед штаб-квартирой партии "Ликуд" и офисами профсоюза "Гистадрут".

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Протестующие требуют от руководства профсоюза поддержать их призыв к проведению досрочных выборов.

Также участники митинга устроили пожар, который пожарные оперативно потушили.

Полиция расталкивала протестующих и вывела нескольких из них.

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На видеозаписях другой стычки видно, как правоохранители пытаются вывести из протеста депутата Нааму Лазими из оппозиционной Лейбористской партии. Она рассказала 12-му каналу, что "полицейские напали" на нее и дергали за волосы, когда она "пыталась помочь другому протестующему".

Напомним:

  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу, но война не закончится до тех пор, пока исламистская группировка не прекратит контролировать палестинский анклав.

Темы: Израиль
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