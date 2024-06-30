Безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат - ЗМІ

Безпілотники в ніч на 30 червня влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат у Росії.

Джерело: Baza

Деталі: Повідомляється, що атака на завод розпочалася о другій годині ночі та тривала понад годину.

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Загалом за цей час на території комбінату впали і вибухнули 7 БПЛА.

За попередніми даними журналістів, один із безпілотників, що впали, пошкодив установку розділення кисню. Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж. Гараж загорівся, але загоряння швидко загасили.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Нагадаємо: Російське Міноборони заявило, що вночі на 30 червня ППО РФ збили майже 40 БПЛА літакового типу.