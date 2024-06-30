Беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат – СМИ

Беспилотники в ночь на 30 июня устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат в России.

Источник: Baza

Детали: Сообщается, что атака на завод началась в два часа ночи и длилась более часа.

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Всего за это время на территории комбината упали и взорвались 7 БПЛА.

По предварительным данным журналистов, один из упавших беспилотников повредил установку разделения кислорода. Ещё четыре дрона пытались атаковать здание кислородной станции. Один из беспилотников также повредил гараж. Гараж загорелся, но возгорание быстро потушили.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Напомним: Российское Минобороны заявило, что ночью на 30 июня ПВО РФ сбили почти 40 БПЛА самолетного типа.