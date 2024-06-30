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У Києві уламки ракети впали на багатоповерхівку: 6 постраждалих, серед них дитина

Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 23:19
У Києві уламки ракети впали на багатоповерхівку: 6 постраждалих, серед них дитина
пошкоджений будинок на Оболоні, фото КМВА

В Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено багатоповерховий будинок, сталася пожежа, гостру реакцію на стрес отримали 6 осіб, зокрема дитина.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко

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Дослівно КМВА: "Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва.

За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС".

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Деталі: Мер Києва Віталій Кличко додав, що в Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Сталося загоряння на 8 та 9 поверхах.

 

О 19:59 Кличко додав, що звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці.

О 20:28 Кличко повідомив, що двом постраждалим жінкам з будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. В них – гостра реакція на стрес.

Він уточнив, що у 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири.

О 20:50 Кличко написав, що з будинку в Оболонському районі евакуювали 10 мешканців.

До медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі – жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці.

О 23:03 Кличко уточнив, що, за інформацією столичних медиків, у будинку на Оболоні шестеро постраждалих – 4 жінки, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували, всім іншим надали допомогу на місці. Всі постраждалі – з гострою реакцією на стрес.

Що передувало: У неділю ввечері у Києві та північних областях було оголошено повітряну тривогу, повідомлялося про пуск ракет, на Київщині працювала ППО.

Теми: Київракетний удар
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