В Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок

В Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты поврежден многоэтажный дом, начался пожар, острую реакцию на стресс получили 6 человек, в том числе ребенок.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

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Дословно КГВА: "В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева.

По предварительным данным, есть повреждения многоэтажного жилого дома.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. На место следуют подразделения ГСЧС".

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Детали: Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Оболонском районе столицы обломки упали на жилой дом. Произошло возгорание на 8 и 9 этажах.

В 19:59 Кличко добавил, что обращений от пострадавших из дома на Оболони, куда попали осколки, пока нет. Медики дежурят на месте.

В 20:28 Кличко сообщил, что двум пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них - острая реакция на стресс.

Он уточнил, что в 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей. Пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры.

В 20:50 Кличко написал, что из дома в Оболонском районе эвакуировали 10 жителей.

К медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали, остальным оказывают помощь на месте.

В 23:03 Кличко уточнил, что, по информации столичных медиков, в доме на Оболони шестеро пострадавших - 4 женщины, девочка 11 лет и один мужчина. Одну пожилую женщину госпитализировали, всем остальным оказали помощь на месте. Все пострадавшие - с острой реакцией на стресс.

Что предшествовало: В воскресенье вечером в Киеве и северных областях была объявлена воздушная тревога, сообщалось о пуске ракет, в Киевской области работала ПВО.