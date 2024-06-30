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Зеленський домовляється з партнерами про удари по військовій інфраструктурі й аеродромах РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 20:25
Зеленський домовляється з партнерами про удари по військовій інфраструктурі й аеродромах РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить комунікацію з партнерами, щоб отримати необхідні сміливі рішення для захисту міст і наголосив на необхідності завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі та військових аеродромах.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що внаслідок удару КАБами по Харкову в неділю поранено 10 людей, одна людина загинула.

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Пряма мова: "Чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів – цілком справедливих, до речі – по російській військовій інфраструктурі, по російських військових аеродромах, тим ближче буде мир. Справжній мир…

Світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру. І зокрема в захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає.

Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення – сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо з нашими партнерами. Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення".

Теми: Зеленськийдопомога Українівійнаавіа
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