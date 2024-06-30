Зеленский договаривается с партнерами об ударах по военной инфраструктуре и аэродромам РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит коммуникацию с партнерами, чтобы получить необходимые смелые решения для защиты городов и подчеркнул необходимость наносить удары по российской военной инфраструктуре и военным аэродромам.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что в результате удара КАБами по Харькову в воскресенье ранены 10 человек, один человек погиб.

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Прямая речь: "Чем быстрее мир поможет нам разобраться с российской боевой авиацией, запускающей эти бомбы, чем быстрее мы сможем нанести удары – вполне справедливые, кстати – по российской военной инфраструктуре, по российским военным аэродромам, тем ближе будет мир. Настоящий мир...

Мир имеет достаточную силу, чтобы принудить Россию к миру. И в частности в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решимость партнеров действительно помогает.

Удары по российскому пограничью помогли защитить жизни. Так же помогут и дальнейшие решения – смелые решения, которые должны быть, в которых мы нуждаемся и о которых говорим с нашими партнерами. В ближайшие недели продолжим коммуникацию, чтобы получить необходимые решения".