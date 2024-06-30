КМВА: Недільний удар відрізняється від останніх атак по Києву, РФ випробовує нові тактики

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко відзначив, що недільний удар по Києву відрізняється від останніх атак по столиці.

Джерело: КМВА, Київська міська прокуратура

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пошкоджена багатоповерхівка у Києві, фото прокуратури

Пряма мова Попка: "Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників.

Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби, аби вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників!".

Деталі: Начальник КМВА нагадав, що такі атаки окупантів мають бути нагадуванням для мешканців столиці, що жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна.

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"Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються і уламки несуть загрозу для життя людей", - додав він.

Разом з тим, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури через обстріл росіянами Києва 30 червня розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що передувало: В Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено багатоповерховий будинок, сталася пожежа.

До медиків звернулися пʼятеро потерпілих – жінки з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували.