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КМВА: Недільний удар відрізняється від останніх атак по Києву, РФ випробовує нові тактики

Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 22:40
КМВА: Недільний удар відрізняється від останніх атак по Києву, РФ випробовує нові тактики
пошкоджена багатоповерхівка у Києві, фото прокуратури

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко відзначив, що недільний удар по Києву відрізняється від останніх атак по столиці.

Джерело: КМВА, Київська міська прокуратура

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пошкоджена багатоповерхівка у Києві, фото прокуратури
пошкоджена багатоповерхівка у Києві, фото прокуратури

Пряма мова Попка: "Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників.

Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби, аби вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників!".

Деталі: Начальник КМВА нагадав, що такі атаки окупантів мають бути нагадуванням для мешканців столиці, що жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна.

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"Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються і уламки несуть загрозу для життя людей", - додав він.

 

Разом з тим, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури через обстріл росіянами Києва 30 червня розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 
 

Що передувало: В Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено багатоповерховий будинок, сталася пожежа.

До медиків звернулися пʼятеро потерпілих – жінки з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували. 

Теми: Київракетний ударвійна
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