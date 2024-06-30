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КГВА: Воскресный удар отличается от последних атак по Киеву, РФ испытывает новые тактики

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 22:40
КГВА: Воскресный удар отличается от последних атак по Киеву, РФ испытывает новые тактики
поврежденная многоэтажка в Киеве, фото прокуратуры

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что воскресный удар по Киеву отличается от последних атак по столице.

Источник: КГВА, Киевская городская прокуратура

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поврежденная многоэтажка в Киеве, фото прокуратуры
поврежденная многоэтажка в Киеве, фото прокуратуры

Прямая речь Попко: "Сегодняшний ракетный удар по Киеву отличается от многочисленных последних воздушных атак врага по столице Украины. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом. Не баллистическим оружием или крылатыми ракетами с бортов стратегических бомбардировщиков.

Агрессор испытывает новые тактики – он ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Потому что столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков!".

Детали: Начальник КГВА напомнил, что такие атаки оккупантов должны быть напоминанием для жителей столицы, что ни одну воздушную тревогу игнорировать нельзя.

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"Ракеты сбиваются, но на молекулы не распадаются и обломки несут угрозу для жизни людей", - добавил он.

 

Вместе с тем, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры из-за обстрела россиянами Киева 30 июня начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 
 

Что предшествовало: В Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты поврежден многоэтажный дом, произошел пожар.

К медикам обратились пятеро пострадавших – женщины с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали.

Темы: Киевракетный ударвойна
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