КГВА: Воскресный удар отличается от последних атак по Киеву, РФ испытывает новые тактики
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что воскресный удар по Киеву отличается от последних атак по столице.
Источник: КГВА, Киевская городская прокуратура
Прямая речь Попко: "Сегодняшний ракетный удар по Киеву отличается от многочисленных последних воздушных атак врага по столице Украины. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом. Не баллистическим оружием или крылатыми ракетами с бортов стратегических бомбардировщиков.
Агрессор испытывает новые тактики – он ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Потому что столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков!".
Детали: Начальник КГВА напомнил, что такие атаки оккупантов должны быть напоминанием для жителей столицы, что ни одну воздушную тревогу игнорировать нельзя.
"Ракеты сбиваются, но на молекулы не распадаются и обломки несут угрозу для жизни людей", - добавил он.
Вместе с тем, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры из-за обстрела россиянами Киева 30 июня начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Что предшествовало: В Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты поврежден многоэтажный дом, произошел пожар.
К медикам обратились пятеро пострадавших – женщины с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали.