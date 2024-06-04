Ізраїль повідомив про смерть чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її представники повідомили родинам чотирьох заручників, які утримуються в Секторі Гази, "що їх уже немає в живих".

Джерело: Армія оборони Ізраїлю в Telegram, CNN

Деталі: Військові повідомили родинам Хаїма Пері, Йорама Мецгера, Амірама Купера та Надава Поплвелла, "які були жорстоко викрадені в Сектор Гази 7 жовтня, що їх більше немає в живих і що їхні тіла утримуються терористами ХАМАС".

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Рішення оголосити чотирьох заручників мертвими ґрунтувалося на даних розвідки та було підтверджено експертним комітетом Міністерства охорони здоров’я за погодженням з Міністерством релігійних служб і головним рабином Ізраїлю.

За словами ЦАХАЛу, обставини їхньої смерті в полоні ХАМАС досі вивчаються, і вони стверджують, що використовують "широкий спектр методів для збору інформації про заручників, які залишаються в Секторі Гази".

Пряма мова речника ЦАХАЛу, контр-адмірала Даніеля Хагарі: "Їх близьких було вбито кілька місяців тому під час полону ХАМАС у Газі, і їхні тіла все ще перебувають у ХАМАС. Ми вважаємо, що четверо з них були вбиті, перебуваючи разом у районі Хан-Юніс під час операції проти ХАМАСу".

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Ще деталі: У травні ХАМАС заявив, що Попплвелл, ізраїльсько-британський громадянин, помер від ран, отриманих внаслідок удару ізраїльських винищувачів по його місці ув'язнення понад місяць тому.

7 жовтня терористи ХАМАС викрали 251 особу, у тому числі кілька тіл, під час атаки на південь Ізраїлю. Тоді вони вбили близько 1200 людей. ЦАХАЛ наразі підтвердив загибель 41 із решти 120 заручників, яких, ймовірно, все ще утримують у Cекторі Гази.

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