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Ізраїль повідомив про смерть чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС

Олена ІвашківВівторок, 4 червня 2024, 01:58
Ізраїль повідомив про смерть чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС
Заручники, які загинули в Секторі Гази, фото: The times of Israel

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її представники повідомили родинам чотирьох заручників, які утримуються в Секторі Гази, "що їх уже немає в живих".

Джерело: Армія оборони Ізраїлю в Telegram, CNN 

Деталі: Військові повідомили родинам Хаїма Пері, Йорама Мецгера, Амірама Купера та Надава Поплвелла, "які були жорстоко викрадені в Сектор Гази 7 жовтня, що їх більше немає в живих і що їхні тіла утримуються терористами ХАМАС".

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Рішення оголосити чотирьох заручників мертвими ґрунтувалося на даних розвідки та було підтверджено експертним комітетом Міністерства охорони здоров’я за погодженням з Міністерством релігійних служб і головним рабином Ізраїлю.

За словами ЦАХАЛу, обставини їхньої смерті в полоні ХАМАС досі вивчаються, і вони стверджують, що використовують "широкий спектр методів для збору інформації про заручників, які залишаються в Секторі Гази".

Пряма мова речника ЦАХАЛу, контр-адмірала Даніеля Хагарі: "Їх близьких було вбито кілька місяців тому під час полону ХАМАС у Газі, і їхні тіла все ще перебувають у ХАМАС. Ми вважаємо, що четверо з них були вбиті, перебуваючи разом у районі Хан-Юніс під час операції проти ХАМАСу".

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Ще деталі: У травні ХАМАС заявив, що Попплвелл, ізраїльсько-британський громадянин, помер від ран, отриманих внаслідок удару ізраїльських винищувачів по його місці ув'язнення понад місяць тому.

7 жовтня терористи ХАМАС викрали 251 особу, у тому числі кілька тіл, під час атаки на південь Ізраїлю. Тоді вони вбили близько 1200 людей. ЦАХАЛ наразі підтвердив загибель 41 із решти 120 заручників, яких, ймовірно, все ще утримують у Cекторі Гази.

Нагадаємо:

  • Палестинське угруповання ХАМАС 26 травня вперше за останні місяці завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Ізраїльська армія пізніше завдала удару по об'єкту в Рафасі, який, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики.
  • Через удар щонайменше 45 людей загинуло, ще понад 200 чоловік поранено. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав авіаудар "трагічною помилкою".
  • 24 травня міжнародний суд ООН проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.
  • 30 травня стало відомо, що Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль 14-кілометрову буферну зону на кордоні між Сектором Гази і Єгиптом.

Теми: Ізраїльвійна
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