На півночі Ізраїлю вирують масштабні пожежі через обстріл з Лівану
На півночі Ізраїлю вже понад 13 годин вирують масштабні пожежі через атаку ракет і безпілотників з Лівану.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю, The times of Israel
Деталі: Ізраїльська пожежно-рятувальна служба повідомляє, що понад 30 пожежних команд наразі борються з вогнем, який вирує на півночі.
У заяві пожежного департаменту наголошується, що зараз немає загрози для життя людей чи будинків, і додається, що вони "наполегливо працюють, щоб захистити громади та майно".
Пожежна служба каже, що вогонь вирує понад 13 годин, відзначаючи при цьому сильну спеку, яка зараз охоплює територію.
Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що надає допомогу в гасінні пожежі, і що шестеро резервістів отримали легкі травми через вдихання диму. Їх доставили до лікарні.
Нагадаємо:
- Палестинське угруповання ХАМАС 26 травня вперше за останні місяці завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Ізраїльська армія пізніше завдала удару по об'єкту в Рафасі, який, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики.
- Через удар щонайменше 45 людей загинуло, ще понад 200 чоловік поранено. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав авіаудар "трагічною помилкою".
- 24 травня міжнародний суд ООН проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.
- 30 травня стало відомо, що Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль 14-кілометрову буферну зону на кордоні між Сектором Гази і Єгиптом.