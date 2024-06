Єврокомісія дасть оновлену оцінку щодо прогресу України на шляху в ЄС - ЗМІ

Цієї п’ятниці, 7 червня, Єврокомісія усно надасть послам Євросоюзу оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Джозвяк повідомив, що у п’ятницю послам ЄС усно презентують оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови (рекомендацій Єврокомісії у листопадовому звіті про розширення, яких для України – чотири).

the 🇪🇺 Commission will on Friday give EU ambs an oral update on 🇺🇦🇲🇩 progress on accession reforms. Both countries expected to get positive remarks but 🇭🇺 likely to be skeptical over 🇺🇦.hope is still that both countries will start accession talks end of June but clock is ticking