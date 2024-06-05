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Єврокомісія дасть оновлену оцінку щодо прогресу України на шляху в ЄС - ЗМІ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 5 червня 2024, 13:11
Єврокомісія дасть оновлену оцінку щодо прогресу України на шляху в ЄС - ЗМІ
Фото: Getty Images

Цієї п’ятниці, 7 червня, Єврокомісія усно надасть послам Євросоюзу оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Джозвяк повідомив, що у п’ятницю послам ЄС усно презентують оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови (рекомендацій Єврокомісії  у листопадовому звіті про розширення, яких для України – чотири).

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"Очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає", – зазначив Рікард Джозвяк. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.
  • В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїна
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