Єврокомісія дасть оновлену оцінку щодо прогресу України на шляху в ЄС - ЗМІ

Цієї п’ятниці, 7 червня, Єврокомісія усно надасть послам Євросоюзу оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Джозвяк повідомив, що у п’ятницю послам ЄС усно презентують оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови (рекомендацій Єврокомісії у листопадовому звіті про розширення, яких для України – чотири).

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the 🇪🇺 Commission will on Friday give EU ambs an oral update on 🇺🇦🇲🇩 progress on accession reforms. Both countries expected to get positive remarks but 🇭🇺 likely to be skeptical over 🇺🇦.hope is still that both countries will start accession talks end of June but clock is ticking — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 5, 2024

"Очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає", – зазначив Рікард Джозвяк.

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