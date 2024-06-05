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Еврокомиссия даст обновленную оценку относительно прогресса Украины на пути в ЕС - СМИ

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 5 июня 2024, 13:11
Еврокомиссия даст обновленную оценку относительно прогресса Украины на пути в ЕС - СМИ
Фото: Getty Images

В эту пятницу, 7 июня, Еврокомиссия устно предоставит послам Евросоюза обновленную оценку относительно прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы.

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Джозвяк сообщил, что в пятницу послам ЕС устно представят обновленную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы (рекомендаций Еврокомиссии в ноябрьском отчете о расширении, которых для Украины - четыре).

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"Ожидается, что обе страны получат положительные комментарии, однако Венгрия, вероятно, будет скептически высказываться относительно Украины. Все еще сохраняется надежда, что обе страны начнут переговоры о вступлении в конце июня, но время уходит", – отметил Рикард Джозвяк.

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Предистория:

  • Ранее сообщалось, что Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.
  • В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Темы: ЕСевроинтеграцияУкраина
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