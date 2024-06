Еврокомиссия даст обновленную оценку относительно прогресса Украины на пути в ЕС - СМИ

В эту пятницу, 7 июня, Еврокомиссия устно предоставит послам Евросоюза обновленную оценку относительно прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы.

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Джозвяк сообщил, что в пятницу послам ЕС устно представят обновленную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы (рекомендаций Еврокомиссии в ноябрьском отчете о расширении, которых для Украины - четыре).

the 🇪🇺 Commission will on Friday give EU ambs an oral update on 🇺🇦🇲🇩 progress on accession reforms. Both countries expected to get positive remarks but 🇭🇺 likely to be skeptical over 🇺🇦.hope is still that both countries will start accession talks end of June but clock is ticking