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Польща піднімала в небо винищувачі через російські удари по Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 7 червня 2024, 07:19
Польща піднімала в небо винищувачі через російські удари по Україні
Фото ілюстративне з wojsko-polskie.pl

Польща разом із країнами-союзниками піднімала у повітря військові літаки через російську атаку України.

Джерело: Оперативне командування Збройних сил Польщі в мережі Х

Дослівно ОК: "Увага, польські та союзницькі літаки почали діяти в нашому повітряному просторі, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни.

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Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ударів із застосуванням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" та балістичних ракет по цілях, розташованих, зокрема, на західній території України".

Деталі: Польське оперативне командування нагадало, що остання активність російської авіації, під час якої було завдано ударів по заходу України, була зафіксована в ніч з 31 травня на 1 червня цього року.

Пізніше ОК повідомило, що повітряну операцію закінчили через "зниження рівня загрози ракетних ударів російської авіації по районах, що межують з нашою територією".

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"Ця ніч була дуже напруженою для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака повітряних сил Російської Федерації дальнього радіусу дії накрила всю територію України, в тому числі прикордонні з Польщею регіони", − йдеться в повідомленні.

Оперативне командування підкреслює, що польська армія "безперервно відстежує ситуацію на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору".

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Теми: Польщавинищувачіракетний удар
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