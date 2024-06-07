Окупанти атакували критичну інфраструктуру: Повітряні сили збили 48 "Шахедів" та 5 крилатих ракет

У ніч на 7 червня російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України 5 крилатими ракетами та 53 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136"; усі ракети та 48 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях".

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Деталі: Повідомляється, що ракети окупати запустили зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області РФ, а "Шахеди" − з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

Передісторія: