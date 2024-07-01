Ракетна атака 30 червня: на Київщині 3 поранених, пошкоджені будинки і 15 машин
Троє людей, серед яких одна дитина, постраждали внаслідок ракетної атаки 30 червня у Київській області, усі вони госпіталізовані.
Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, ДСНС у Telegram
Пряма мова Кравченка: "Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Київщині постраждало 3 осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу".
Деталі: Голова ОВА наголосив, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
Водночас внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджені 3 приватні будинки − у них вибиті вікна, двері, посічені стіни.
Також пошкоджені складське приміщення, низка адміністративних будівель і 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл.
У ДСНС повідомили, що в результаті ворожого обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу на Київщині: вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю.
"В момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав", − підсумували у ДСНС.
Передісторія:
- Увечері 30 червня у Києві та північних областях оголошували повітряну тривогу: повідомлялося про пуск ракет, на Київщині працювала ППО.
- В Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети було пошкоджено багатоповерховий будинок, сталася пожежа.
- Київська ОВА повідомляла, що в області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, є інформація про постраждалих та пошкодження будівель.