Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Ракетна атака 30 червня: на Київщині 3 поранених, пошкоджені будинки і 15 машин

Ірина БалачукПонеділок, 1 липня 2024, 09:28
Ракетна атака 30 червня: на Київщині 3 поранених, пошкоджені будинки і 15 машин
Фото ДСНС

Троє людей, серед яких одна дитина, постраждали внаслідок ракетної атаки 30 червня у Київській області, усі вони госпіталізовані.

Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, ДСНС у Telegram

Пряма мова Кравченка: "Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Київщині постраждало 3 осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА наголосив, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

Водночас внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджені 3 приватні будинки − у них вибиті вікна, двері, посічені стіни. 

 
Фото ДСНС

Також пошкоджені складське приміщення, низка адміністративних будівель і 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл.

ВІДЕО ДНЯ

У ДСНС повідомили, що в результаті ворожого обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу на Київщині: вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю. 

 
Фото ДСНС

"В момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав", − підсумували у ДСНС.

 
Фото ДСНС

Передісторія:

Теми: Київська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Київська область
На Київщині через падіння уламків є пошкодження і постраждалі
Нічна атака на Київщину: пошкоджено 72 приватних будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівель
Київщина: від уламків ракети пошкоджені 6 багатоповерхівок, дві людини поранені
Останні новини
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:08
Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну
07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
07:13
Міноборони підписало меморандум з ICEYE: поглиблюють співпрацю у космічній розвідці
Усі новини...
Реклама:
Реклама: