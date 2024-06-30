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На Київщині через падіння уламків є пошкодження і постраждалі

Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 20:35
На Київщині через падіння уламків є пошкодження і постраждалі
Ілюстративне фото Київської ОВА: наслідки минулого обстрілу області

У Київській області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, є інформація про постраждалих та пошкодження будівель.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Ворог в черговий раз намагався атакувати нашу область ракетами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

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Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

Зафіксовані падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель. На місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та швидкі. Інформація уточнюється".

Що передувало: У неділю ввечері у Києві та північних областях було оголошено повітряну тривогу, повідомлялося про пуск ракет, на Київщині працювала ППО.

ВІДЕО ДНЯ

В Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено багатоповерховий будинок, сталася пожежа.

Теми: Київська областьракетний удар
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