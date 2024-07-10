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Байден: Україна може зупинити Путіна

Сергій Сидоренко, Олена ІвашківСереда, 10 липня 2024, 03:15
Байден: Україна може зупинити Путіна
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден вважає, що зупинити путінську агресію – це задача, яка під силу українській армії.

Джерело: виступ Байдена на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, "Європейська правда"

Деталі: Байден наголосив, що Північно-Атлантичний альянс "зараз сильніший ніж будь-коли", нагадавши також про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, а також про значне посилення так званого "східного флангу НАТО". Поза тим, збільшення армії США та союзників на східному кордоні Альянсу не є достатнім, щоби зупинити агресивні дії Кремля, вважає він.

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Пряма мова: "Путін не хоче нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні.

Не сумнівайтеся: Україна може зупинити Путіна – і вона це зробить".

Ще деталі: За його словами, сили оборони України зможуть досягнути цього результату "разом з нашою колективною підтримкою", яку вони вже мають.

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Теми: БайденППОНАТО
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