Байден: Україна може зупинити Путіна
Президент США Джо Байден вважає, що зупинити путінську агресію – це задача, яка під силу українській армії.
Джерело: виступ Байдена на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, "Європейська правда"
Деталі: Байден наголосив, що Північно-Атлантичний альянс "зараз сильніший ніж будь-коли", нагадавши також про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, а також про значне посилення так званого "східного флангу НАТО". Поза тим, збільшення армії США та союзників на східному кордоні Альянсу не є достатнім, щоби зупинити агресивні дії Кремля, вважає він.
Пряма мова: "Путін не хоче нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні.
Не сумнівайтеся: Україна може зупинити Путіна – і вона це зробить".
Ще деталі: За його словами, сили оборони України зможуть досягнути цього результату "разом з нашою колективною підтримкою", яку вони вже мають.
Передісторія:
- У ніч на середу президент США оголосив про надання Україні нових систем Patriot.
- Згодом у Білому домі оприлюднили офіційну заяву у якій очільники п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.
- Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України, нові системи ППО та "сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року".