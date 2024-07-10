Байден: Украина может остановить Путина
Президент США Джо Байден считает, что остановить путинскую агрессию - это задача, которая под силу украинской армии.
Источник: выступление Байдена на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, "Европейская правда"
Детали: Байден отметил, что Северо-Атлантический альянс "сейчас сильнее чем когда-либо", напомнив также о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, а также о значительном усилении так называемого "восточного фланга НАТО". Кроме того, увеличение армии США и союзников на восточной границе Альянса не является достаточным, чтобы остановить агрессивные действия Кремля, считает он.
Прямая речь: "Путин не хочет ничего меньшего чем полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине.
Не сомневайтесь: Украина может остановить Путина - и она это сделает".
Еще детали: По его словам, силы обороны Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которую они уже имеют.
Предыстория:
- В ночь на среду президент США объявил о предоставлении Украине новых систем Patriot.
- Впоследствии в Белом доме обнародовали официальное заявление, в котором руководители пяти стран обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.
- В целом партнеры пообещали выделить более $1 млрд на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".