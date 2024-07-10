Байден: Украина может остановить Путина

Президент США Джо Байден считает, что остановить путинскую агрессию - это задача, которая под силу украинской армии.

Источник: выступление Байдена на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, "Европейская правда"

Детали: Байден отметил, что Северо-Атлантический альянс "сейчас сильнее чем когда-либо", напомнив также о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, а также о значительном усилении так называемого "восточного фланга НАТО". Кроме того, увеличение армии США и союзников на восточной границе Альянса не является достаточным, чтобы остановить агрессивные действия Кремля, считает он.

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Прямая речь: "Путин не хочет ничего меньшего чем полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине.

Не сомневайтесь: Украина может остановить Путина - и она это сделает".

Еще детали: По его словам, силы обороны Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которую они уже имеют.

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