Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Байден: Украина может остановить Путина

Сергей Сидоренко, Алена ИвашкивСреда, 10 июля 2024, 03:15
Байден: Украина может остановить Путина
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден считает, что остановить путинскую агрессию - это задача, которая под силу украинской армии.

Источник: выступление Байдена на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, "Европейская правда"

Детали: Байден отметил, что Северо-Атлантический альянс "сейчас сильнее чем когда-либо", напомнив также о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, а также о значительном усилении так называемого "восточного фланга НАТО". Кроме того, увеличение армии США и союзников на восточной границе Альянса не является достаточным, чтобы остановить агрессивные действия Кремля, считает он.

Реклама:

Прямая речь: "Путин не хочет ничего меньшего чем полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине.

Не сомневайтесь: Украина может остановить Путина - и она это сделает".

Еще детали: По его словам, силы обороны Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которую они уже имеют.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

Темы: БайденПВОНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Клименко об убийстве Фарион: "Стрелок готовился заблаговременно"

Обновлено от 00:52Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

обновленоФарион умерла в больнице после покушения

Кубинцы продолжают ехать на войну против Украины из-за щедрых выплат и паспортов РФ – Bloomberg

обновленоРФ ударила из авиации по жилому району Николаева: 3 погибших, 15 пострадавших

обновленоВо Львове совершили покушение на Ирину Фарион

Все новости...
Байден
Байден на саммите НАТО анонсировал дополнительные системы ПВО для Украины
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским
Последние новости
06:06
В Соломенском районе столицы зафиксировали падение обломков вражеского дрона – КГВА
05:50
Кремль углубляет цензуру российских соцсетей – ISW
05:09
ФутболШмейхель стал игроком шотландского "Селтика"
04:56
Союзники Харрис привлекают финансы для ее поддержки как кандидата в президенты США – Politico
04:32
футбол"Партизан" одержал тяжелую победу в чемпионате Сербии накануне матча с "Динамо"
03:50
DeepState: Россияне оккупировали Раздоловку
03:10
ОбновленоВ Ростовской области РФ завили о массированной атаке БпЛА
03:04
футболЗабарный может стать одноклубником Зинченко
02:38
Россияне атаковали Полтавскую область, есть попадания – ОВА
02:14
Клименко об убийстве Фарион: "Стрелок готовился заблаговременно"
Все новости...
Реклама:
Реклама: