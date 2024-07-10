В Міноборони пояснили, для чого централізували друк повісток через "Оберіг"

За ініціативи Міноборони, уряд ухвалив постанову, яка дозволить формувати повістки за допомогою реєстру "Оберіг" і централізує процес їх друку. Нововедення зменшить паперове навантаження на ТЦК.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Постанова, ухвалена урядом, значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток.

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Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру".

Деталі: Повідомляється, що раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів.

Тепер цей процес стане централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру "Оберіг".

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Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою електронного підпису.

Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку.

Водночас спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися поштою.

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