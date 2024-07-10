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В Минобороны объяснили, для чего централизовали печать повесток через "Оберіг"

Алена МазуренкоСреда, 10 июля 2024, 17:11
В Минобороны объяснили, для чего централизовали печать повесток через Оберіг
иллюстративное фото УП

По инициативе Минобороны, правительство приняло постановление, которое позволит формировать повестки с помощью реестра "Оберіг" и централизует процесс их печати. Нововведение уменьшит бумажную нагрузку на ТЦК.

Источник: Минобороны

Дословно: "Постановление, принятое правительством, значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток.

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Отныне ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру".

Детали: Сообщается, что ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов.

Теперь этот процесс станет централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра "Оберіг".

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Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью электронной подписи.

Эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы воинского учета.

В то же время способ оповещения военнообязанных не изменился - повестки и в дальнейшем будут вручаться лично или отправляться по почте.

Напомним: 

  • Кабинет министров на заседании во вторник 9 июля упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте.
  • Согласно обновленному закону о мобилизации, 16 июля завершается срок обновления военнообязанными военно-учетных данных.
  • С 17 июля представители ТЦК и СП будут иметь право направлять гражданам повестки по почте с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес места жительства или регистрации.

Темы: МинобороныТЦКмобилизация
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