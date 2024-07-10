В Минобороны объяснили, для чего централизовали печать повесток через "Оберіг"
По инициативе Минобороны, правительство приняло постановление, которое позволит формировать повестки с помощью реестра "Оберіг" и централизует процесс их печати. Нововведение уменьшит бумажную нагрузку на ТЦК.
Источник: Минобороны
Дословно: "Постановление, принятое правительством, значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток.
Отныне ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру".
Детали: Сообщается, что ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов.
Теперь этот процесс станет централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра "Оберіг".
Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью электронной подписи.
Эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы воинского учета.
В то же время способ оповещения военнообязанных не изменился - повестки и в дальнейшем будут вручаться лично или отправляться по почте.
Напомним:
- Кабинет министров на заседании во вторник 9 июля упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте.
- Согласно обновленному закону о мобилизации, 16 июля завершается срок обновления военнообязанными военно-учетных данных.
- С 17 июля представители ТЦК и СП будут иметь право направлять гражданам повестки по почте с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес места жительства или регистрации.