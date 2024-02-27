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Прокурор: Зростання кількості страт українських військовополонених свідчить про зміни в політиці Росії

Тетяна ОлійникВівторок, 27 лютого 2024, 21:25
Прокурор: Зростання кількості страт українських військовополонених свідчить про зміни в політиці Росії
СКРИНШОТ з відео розстрілу українських військовополонених - Запорізька обласна прокуратура

Прокурори від кінця листопада 2023 року зафіксували зростання кількості розстрілів російськими окупантами українських військовополонених.

Джерело: голова департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в етері "Суспільне. Спротив"

Деталі: Станом на зараз прокуратура здійснює 19 кримінальних проваджень щодо вбивства 45 українських військовополонених. Це тільки ті цифри, які відомі правоохоронцям наразі.

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Пряма мова: "Ми бачимо тенденцію до зростання цих випадків, починаючи з кінця листопада 2023 року. І вже цього року — це просто масовість. Це переважно Запорізька область, Донецька область. Для нас це свідчення того, що це були зміни в політиці і це явно ініціюється вищим керівництвом ЗС РФ. Бо не можуть випадково бути випадки в такій кількості".

Деталі: Як каже представник Офісу генпрокурора, поширення таких розстрілів у соцмережах мають на меті психологічний вплив. 

Пряма мова: "Це намагання залякати українців для того, щоб вони не чинили спротив. І це лягає в загальну канву політики російської федерації щодо підкорення українського народу. Коли вони намагаються через насильство, страти, депортацію наших громадян примусити українців здатися".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Російський диктатор Володимир Путін після повідомлень про розстріл українських полонених цинічно заявив, що Росія "завжди дотримувалась міжнародних правових документів та конвенцій" щодо поводження з військовополоненими.
  • 16 лютого українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці. У неділю 18 лютого рідні поранених в Авдіївці бійців, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції "Зеніт", впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.
  • 19 лютого 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", а натомість розстріляли їх.
  • 20 лютого в мережі поширили відео розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Служба безпеки України та прокурори заявили, що розслідують розстріл.

Теми: прокуратураполонені
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