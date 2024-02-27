Прокурор: Зростання кількості страт українських військовополонених свідчить про зміни в політиці Росії

Прокурори від кінця листопада 2023 року зафіксували зростання кількості розстрілів російськими окупантами українських військовополонених.

Джерело: голова департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в етері "Суспільне. Спротив"

Деталі: Станом на зараз прокуратура здійснює 19 кримінальних проваджень щодо вбивства 45 українських військовополонених. Це тільки ті цифри, які відомі правоохоронцям наразі.

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Пряма мова: "Ми бачимо тенденцію до зростання цих випадків, починаючи з кінця листопада 2023 року. І вже цього року — це просто масовість. Це переважно Запорізька область, Донецька область. Для нас це свідчення того, що це були зміни в політиці і це явно ініціюється вищим керівництвом ЗС РФ. Бо не можуть випадково бути випадки в такій кількості".

Деталі: Як каже представник Офісу генпрокурора, поширення таких розстрілів у соцмережах мають на меті психологічний вплив.

Пряма мова: "Це намагання залякати українців для того, щоб вони не чинили спротив. І це лягає в загальну канву політики російської федерації щодо підкорення українського народу. Коли вони намагаються через насильство, страти, депортацію наших громадян примусити українців здатися".

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