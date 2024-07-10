Стало известно о еще одном расстреле оккупантами пленных украинских бойцов

Офис генпрокурора будет расследовать очередное военное преступление российских оккупантов: расстрел двух пленных украинских бойцов на Запорожском направлении.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в соцсети Х

Детали: По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

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В то же время видео появилось в соцсетях 10 июля.

Начато уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Прямая речь Костина: "Страна-террорист Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали. Еще одно доказательство этого - видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей.

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Мы знаем, что это не случайность. Это преднамеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как тех, кто отдал этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления".

Напомним: Прокуроры с конца ноября 2023 года зафиксировали рост количества расстрелов российскими оккупантами украинских военнопленных.