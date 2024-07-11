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Саміт НАТО узгодив план фінансування оборони України на 2025 рік

Сергій Сидоренко, Ольга Глущенко Четвер, 11 липня 2024, 00:10
Саміт НАТО узгодив план фінансування оборони України на 2025 рік
Фото ілюстративне з pixabay.com

Лідери Північноатлантичного альянсу дійшли згоди, що держави-члени повинні надавати тривалу безпекову допомогу збройним силам України.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" у Вашингтоні

Деталі: Альянс ухвалив рішення, в якому взяв, зокрема, зобов’язання щодо суми допомоги Україні на 2025 рік.

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Дослівно рішення, яке держави-члени НАТО ухвалили консенсусом: "Ми підтверджуємо рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні і стримувати її в майбутньому.  З цією метою ми маємо намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року".

Деталі: Окрім цього, Альянс взяв на себе зобов’язання щодо довготривалої допомоги ЗСУ, а не лише підтримки у 2025 році, щоби "забезпечити сталий рівень безпекової допомоги Україні, беручи до уваги потреби України, національні бюджетні процедури і двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною".

Наступного року на саміті у Гаазі глави держав і урядів мають намір переглянути внески членів Альянсу. Так само можливий перегляд суми допомоги, виходячи з потреб України, на майбутніх самітах НАТО.

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"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість Україні як суверенній, демократичній, незалежній державі", – заявили лідери НАТО, висловивши впевненість, що їхня допомога має значний ефект для підтримки України в опорі агресії РФ.

Нагадаємо: Як розповідала ЄвроПравда, рішення саміту НАТО проголосило також, що повноцінне членство України стало незворотнім.

Детально про рішення саміту дивіться у поясненнях ЄвроПравди з Вашингтона ""Членство без варіантів" для України – що це означає?"

Теми: НАТОдопомога Україні
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