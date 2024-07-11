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Саммит НАТО согласовал план финансирования обороны Украины на 2025 год

Сергей Сидоренко, Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 июля 2024, 00:10
Саммит НАТО согласовал план финансирования обороны Украины на 2025 год
Фото иллюстративное с pixabay.com

Лидеры Североатлантического альянса пришли к согласию, что государства-члены должны предоставлять длительную помощь по безопасности вооруженным силам Украины.

Источник: корреспондент "Европейской правды" в Вашингтоне

Детали: Альянс принял решение, в котором взял, в частности, обязательства по сумме помощи Украине на 2025 год.

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Дословно решение, которое государства-члены НАТО приняли консенсусом: "Мы подтверждаем решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдерживать ее в будущем.  С этой целью мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года".

Детали: Кроме этого, Альянс взял на себя обязательства по долговременной помощи ВСУ, а не только поддержки в 2025 году, чтобы "обеспечить устойчивый уровень безопасности помощи Украине, принимая во внимание потребности Украины, национальные бюджетные процедуры и двусторонние соглашения по безопасности, которые члены Альянса заключили с Украиной".

В следующем году на саммите в Гааге главы государств и правительств намерены пересмотреть взносы членов Альянса. Так же возможен пересмотр суммы помощи, исходя из потребностей Украины, на будущих саммитах НАТО.

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Напомним: Как рассказывала ЕвроПравда, решение саммита НАТО провозгласило также, что полноценное членство Украины стало необратимым.

Подробно о решении саммита смотрите в объяснениях ЕвроПравды из Вашингтона""Членство без вариантов" для Украины – что это значит?"

Темы: НАТОпомощь Украине
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