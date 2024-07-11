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У НАТО заявили про готовність бази протиракетної оборони Альянсу в Польщі

Іванна Костіна, Ольга Глущенко Четвер, 11 липня 2024, 01:24
У НАТО заявили про готовність бази протиракетної оборони Альянсу в Польщі
фото: twitter ЄП

У польському Редзіково ввели в дію і підготували до оборони Альянсу новий американський об'єкт протиракетної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення НАТО

Деталі: Цей об'єкт, який отримав назву Aegis Ashore, є частиною більшого протиракетного щита НАТО і призначений для виявлення, відстеження і перехоплення балістичних ракет у польоті.

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Пряма мова генсека НАТО Єнса Столтенберга: "Це важливий крок для трансатлантичної безпеки і здатності НАТО захищатись від зростаючої загрози балістичних ракет".

"Балістичні ракети широко використовувались в конфліктах в Україні і на Близькому Сході. Як оборонний Альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу. Протиракетна оборона є важливим елементом для виконання основного завдання НАТО – колективної оборони".

Деталі: Протиракетна оборона НАТО дозволяє виявити ракетну атаку і використовує радіолокаційні дані для наведення перехоплювача на знищення наступальної балістичної ракети супротивника.

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Об'єкт протиракетної оборони в Польщі може захищати від балістичних ракет малої і середньої дальності. Aegis Ashore є ключовим компонентом "Посилених оперативних можливостей" протиракетної оборони НАТО, проголошених главами держав і урядів країн Альянсу на Вашингтонському саміті.

Місія ПРО НАТО полягає в захисті населення, території і сил НАТО в Європі від зростаючої загрози, яку становлять балістичні ракети. Ключовими елементами протиракетного щита НАТО є два американські об'єкти Aegis Ashore в Польщі і Румунії, есмінці ВМС США в Роті, Іспанія, і радар раннього попередження в Кюречику, Туреччина.

Нагадаємо: Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО.

Цього тижня глава польського уряду Дональд Туск після підписання безпекової угоди з Києвом заявив, що Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.

Теми: НАТОПольщавійна
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