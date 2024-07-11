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В НАТО заявили о готовности базы противоракетной обороны Альянса в Польше

Иванна Костина, Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 июля 2024, 01:24
В НАТО заявили о готовности базы противоракетной обороны Альянса в Польше
фото: twitter ЕП

В польском Редзиково ввели в действие и подготовили к обороне Альянса новый американский объект противоракетной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение НАТО

Детали: Этот объект, получивший название Aegis Ashore, является частью большего противоракетного щита НАТО и предназначен для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в полете.

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Прямая речь генсека НАТО Йенса Столтенберга: "Это важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет".

"Баллистические ракеты широко использовались в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонный Альянс мы не можем игнорировать эту угрозу. Противоракетная оборона является важным элементом для выполнения основной задачи НАТО - коллективной обороны".

Детали: Противоракетная оборона НАТО позволяет обнаружить ракетную атаку и использует радиолокационные данные для наведения перехватчика на уничтожение наступательной баллистической ракеты противника.

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Объект противоракетной обороны в Польше может защищать от баллистических ракет малой и средней дальности. Aegis Ashore является ключевым компонентом "Усиленных оперативных возможностей" противоракетной обороны НАТО, провозглашенных главами государств и правительств стран Альянса на Вашингтонском саммите.

Миссия ПРО НАТО заключается в защите населения, территории и сил НАТО в Европе от растущей угрозы, которую представляют баллистические ракеты. Ключевыми элементами противоракетного щита НАТО являются два американских объекта Aegis Ashore в Польше и Румынии, эсминцы ВМС США в Роте, Испания, и радар раннего предупреждения в Кюречике, Турция.

Напомним: Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона не будет с бивать российские ракеты, которые летят через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО.

На этой неделе глава польского правительства Дональд Туск после подписания соглашения по безопасности с Киевом заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.

Темы: НАТОПольшавойна
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