Ворог атакував Сумщину НАР, FPV-дронами, скидав міни

Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, атакували ракетами типу НАР, FPV-дронами, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади".

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Деталі: По Великописарівській громаді росіяни здійснили удар дроном-камікадзе типу "FPV", обстріли з мінометів. Крім того, ворожий гвинтокрил двічі запустив ракети типу НАР. Загалом – 20 вибухів у громаді.

В Есманьській громаді зафіксували удари FPV-дронами і мінометні обстріли, 17 вибухів.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 12 мін.

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По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії та здійснив обстріл з БпЛА.

По Білопільській громаді ворожий гвинтокрил здійснив пуск ракет типу НАР. Також було скидання з БПЛА вибухових пристроїв, мінометний обстріл. Усього – 13 вибухів.

По Краснопільській громаді були обстріли з артилерії, мінометів, скидання з БПЛА вибухового пристрою, удар FPV-дроном – 18 вибухів.

У Миропільській громаді зафіксували удари FPV-дронами, 4 вибухи.