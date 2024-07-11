Враг атаковал Сумскую область НАР, FPV-дронами, сбрасывал мины

В течение дня россияне совершили 27 обстрелов Сумской области, атаковали ракетами типа НАР, FPV-дронами, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская громады".

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Детали: По Великописаревской громаде россияне осуществили удар дроном-камикадзе типа "FPV", обстрелы из минометов. Кроме того, вражеский вертолет дважды запустил ракеты типа НАР. В общем – 20 взрывов в громаде.

В Есманьской громаде зафиксировали удары FPV-дронами и минометные обстрелы, 17 взрывов.

На территорию Шалигинской громады россияне сбросили 12 мин.

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По Юнаковской громаде враг бил из артиллерии и совершил обстрел с БпЛА.

По Белопольской общине вражеский вертолет осуществил пуск ракет типа НАР. Также был сброс с БПЛА взрывных устройств, минометный обстрел. Всего – 13 взрывов.

По Краснопольской громаде были обстрелы из артиллерии, минометов, сброс с БПЛА взрывного устройства, удар FPV-дроном – 18 взрывов.

В Миропольской громаде зафиксировали удары FPV-дронами, 4 взрыва.