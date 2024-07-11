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Україна прагне провести другий Саміт миру за участі Росії до виборів у США – Bloomberg

Ольга Глущенко Четвер, 11 липня 2024, 04:04
Україна прагне провести другий Саміт миру за участі Росії до виборів у США – Bloomberg
Саміт миру у Швейцарії в червні, фото: ОП

За даними видання Bloomberg, Київ прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Дослівно: "Намагання організувати зустріч напередодні виборів у США вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому".

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Деталі: Видання нагадує, що передбачуваний кандидат у президенти США від Республіканської партії вихвалявся, що закінчить війну до своєї інавгурації в січні, і виступав проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Bloomberg  пише, що український урядовець підтвердив план провести другий саміт до виборів у США. Декілька посадовців із західних країн-союзників заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована, з чітко визначеною метою та керованими очікуваннями.

Деякі неназвані американські посадовці, однак, не впевнені, що саміт з Росією та Україною відбудеться.

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Що передувало: Зеленський заявив про бажання провести другий Саміт миру ще цього року і висловив сподівання на підтримку США з цього питання.

Нагадаємо: Учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.

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Теми: РосіявійнаСШАпереговори
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