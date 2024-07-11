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Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США – Bloomberg

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 июля 2024, 04:04
Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США – Bloomberg
Саммит мира в Швейцарии в июне, фото: ОП

По данным издания Bloomberg, Киев стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Дословно: "Попытки организовать встречу накануне выборов в США указывает на ощущение неотложности со стороны Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом".

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Детали: Издание напоминает, что предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии хвастался, что закончит войну до своей инаугурации в январе, и выступал против продолжения военной поддержки Киева со стороны США.

Bloomberg пишет, что украинский чиновник подтвердил план провести второй саммит до выборов в США. Несколько чиновников из западных стран-союзников заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована, с четко определенной целью и управляемыми ожиданиями.

Некоторые неназванные американские чиновники, однако, не уверены, что саммит с Россией и Украиной состоится.

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Что предшествовало: Зеленский заявил о желании провести второй Саммит мира еще в этом году и выразил надежду на поддержку США по этому вопросу.

Напомним: Участники Глобального саммита мира, который проходил 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

Темы: РосcиявойнаСШАпереговоры
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