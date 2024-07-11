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Трюдо анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів

Ольга Глущенко Четвер, 11 липня 2024, 04:50
Трюдо анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів
Зеленський і Трюдо, фото: ОП

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Джерело: Офіс президента

Деталі: У повідомлення ОП йдеться про те, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів (понад 350 млн доларів США – ред.).

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Крім того, Трюдо зазначив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит".

"Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів", – повідомляють в ОП.

Теми: Канададопомога Україні
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