Трюдо анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 млн канадских долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о дополнительном пакете военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Источник: Офис президента

Детали: В сообщении ОП говорится о том, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне Трюдо анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов (более 350 млн долларов США – ред.).

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Кроме того, Трюдо отметил, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет".

"Лидеры обсудили оборонные потребности Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей", – сообщают в ОП.