Трюдо анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 млн канадских долларов
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о дополнительном пакете военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.
Источник: Офис президента
Детали: В сообщении ОП говорится о том, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне Трюдо анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов (более 350 млн долларов США – ред.).
Кроме того, Трюдо отметил, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет".
"Лидеры обсудили оборонные потребности Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей", – сообщают в ОП.