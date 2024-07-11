Зеленський зустрівся з топменеджерами оборонпрому США

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустріч із топменеджерами провідних американських оборонних компаній.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "На зустрічі були присутні представники компаній BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum".

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"…у присутності Президента України АТ "Укроборонпром" та американська компанія Northrop Grumman підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО".

Деталі: У повідомлення зазначають, що Зеленський запросив американські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами.

Крім того, додають в ОП, президент зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння. Разом з тим, за його словами, є потреба в посиленій міжнародній кооперації.