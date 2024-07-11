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Зеленский встретился с топ-менеджерами оборонпрома США

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 июля 2024, 06:44
Зеленский встретился с топ-менеджерами оборонпрома США

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу с топ-менеджерами ведущих американских оборонных компаний.

Источник: Офис президента

Дословно: "На встрече присутствовали представители компаний BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum".

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"...в присутствии Президента Украины АО "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО".

Детали: В сообщении отмечают, что Зеленский пригласил американские оборонные компании к работе на украинском рынке и сотрудничеству с отечественными предприятиями.

Кроме того, добавляют в ОП, президент отметил, что Украина существенно увеличила собственное производство боеприпасов и вооружения. Вместе с тем, по его словам, есть потребность в усиленной международной кооперации.

Темы: ЗеленскийСШАоружие
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