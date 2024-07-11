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Уночі сили ППО збили усі 6 "Шахедів"

Ірина БалачукЧетвер, 11 липня 2024, 07:15
Уночі сили ППО збили усі 6 Шахедів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 6 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі ворожі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Ракетами загарбники ударили по Сумщині. Їх запустили із Курської області РФ. Дрони вилітали з району російського міста Приморсько-Ахтарськ.

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Дослівно ПС: "Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України".

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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