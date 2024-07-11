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Ночью силы ПВО сбили все 6 "Шахедов"

Ирина БалачукЧетверг, 11 июля 2024, 07:15
Ночью силы ПВО сбили все 6 Шахедов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 6 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все вражеские дроны удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Ракетами захватчики ударили по Сумской области. Их запустили из Курской области РФ. Дроны вылетали из района российского города Приморско-Ахтарск.

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Дословно ВС: "Вражеские ударные БпЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях. К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины".

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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