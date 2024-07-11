Сили оборони вже відмінусували понад 555 тисяч окупантів
Четвер, 11 липня 2024, 07:42
ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів, 59 артилерійських систем та 17 ББМ ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Telegram
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 555 620 (+1 110) осіб,
- танків − 8 182 (+2) од,
- бойових броньованих машин − 15 732 (+17) од,
- артилерійських систем − 15 110 (+59) од,
- РСЗВ − 1 119 (+4) од,
- засобів ППО − 886 (+3) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 009 (+36) од,
- крилатих ракет − 2 392 (+3) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 325 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 535 (+4) од.
Дані уточнюються.