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Силы обороны уже отминусовали более 555 тысяч оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 11 июля 2024, 07:42
Силы обороны уже отминусовали более 555 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов, 59 артиллерийских систем и 17 ББМ врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 555 620 (+1 110) человек,
  • танков − 8 182 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 732 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 15 110 (+59) ед,
  • РСЗО − 1 119 (+4) ед,
  • средств ПВО − 886 (+3) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 009 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 2 392 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 325 (+56) ед,
  • специальной техники − 2 535 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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