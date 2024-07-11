Силы обороны уже отминусовали более 555 тысяч оккупантов
Четверг, 11 июля 2024, 07:42
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов, 59 артиллерийских систем и 17 ББМ врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Telegram
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 555 620 (+1 110) человек,
- танков − 8 182 (+2) ед,
- боевых бронированных машин − 15 732 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 15 110 (+59) ед,
- РСЗО − 1 119 (+4) ед,
- средств ПВО − 886 (+3) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 009 (+36) ед,
- крылатых ракет − 2 392 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 325 (+56) ед,
- специальной техники − 2 535 (+4) ед.
Данные уточняются.