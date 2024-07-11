Росіяни вдарили КАБами по сільгосппідприємству на Харківщині: 4 поранених

Вранці 11 липня російські загарбники обстріляли територію сільгосппідприємства у с. Глушківка Харківської області, поранивши 4 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "11 липня 06:10 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка, територія сільгосппідприємства. Обстріл КАБ. Постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані".

Реклама:

Деталі: За словами голови ОВА, троє людей перебувають у лікарні, один чоловік від госпіталізації відмовився.

Фото ДСНС

У ДСНС додали, що постраждала велика рогата худоба. А на відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв.м. Пожежу вже загасили.