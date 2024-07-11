Россияне ударили КАБами по сельхозпредприятию на Харьковщине: 4 раненых

Утром 11 июля российские захватчики обстреляли территорию сельхозпредприятия в с. Глушковка Харьковской области, ранив 4 человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Синегубова: "11 июля 06:10 Купянский р-н, Куриловская ТО, с. Глушковка, территория сельхозпредприятия. Обстрел КАБ. Пострадали четверо мужчин 43, 43, 44, 63 лет, один в тяжелом состоянии".

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Детали: По словам главы ОВА, три человека находятся в больнице, один мужчина от госпитализации отказался.

Фото ГСЧС

В ГСЧС добавили, что пострадал крупный рогатый скот. А на открытом пространстве загорелась сухая солома на площади 150 кв.м. Пожар уже потушили.