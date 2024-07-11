Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Росіяни продовжують наступ на Харківському напрямку, на фронті 146 боєзіткнень – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 липня 2024, 08:46
Росіяни продовжують наступ на Харківському напрямку, на фронті 146 боєзіткнень – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, російські війська атакували 12 напрямків, найгарячіше на Покровському напрямку, де було відбито 42 атаки ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Реклама:

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське та Терни.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 17 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку противник атакував шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша, Юр’ївка, Євгенівка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Дальнього, Невського та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки, Урожайного та Макарівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Гуляйполя, але зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали на лівому березі Дніпра в районі Кринок.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Теми: Збройні силивійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада підтримала збільшення акцизів на пальне

Урсула фон дер Ляєн рознесла "місію умиротворення" від Орбана

На 2 енергооб'єктах сталися аварії: у 11 областях збільшили обмеження світла

інфографікаВороги, нелюди, зазомбовані − українці відповіли, з чим у них асоціюється фраза "прості росіяни" − КМІС

"Таврія" про ситуацію щодо Кринок: Сили оборони продовжують працювати на лівобережжі Дніпра

У ДПСУ розповіли, скільком чоловікам відмовили у виїзді через відсутність військового документу

Усі новини...
Збройні сили
Як спрацювало рішення перекинути людей з тилу на фронт – репортаж УП з позицій 110 бригади 
Росіяни найактивніше штурмують три напрямки, за добу понад 140 бойових зіткнень – Генштаб
Посадовець НАТО: 23 країни досягли чи перевищили показник витрат на оборону у 2% ВВП
Останні новини
13:03
20-річна одеситка стала володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна"-2024
13:01
Як загинули Помпеї? Вчені кажуть, що виверження Везувію – не єдина причина занепаду міста
12:55
Мати Тищенка облаяла його хейтерів: "Коля теж військовий і завжди правий"
12:54
Україна розпочала другий раунд переговорів з власниками боргових облігацій
12:52
Фон дер Ляєн назвала пріоритетом для свого другого терміну вступ України до ЄС
12:39
Захисники відійшли від Урожайного – ОСУВ "Хортиця"
12:31
МОК опублікував список росіян, які виступатимуть на Олімпіаді-2024
12:21
ФотоЗеленський прибув до Британії: в аеропорту його зустрів Залужний, на черзі – король
12:17
Найближчими днями в Україні спека трохи спаде, в ніч на суботу пройдуть дощі
12:16
Прориву кордону на Сумщині не було, однак диверсанти активні – ДПСУ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: